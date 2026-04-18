El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen aumentando, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 19%, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 16 km/h, proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en Tomares, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sur y el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo, ya que el viento fresco ayudará a mitigar el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:02. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de este día una experiencia placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.