El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados y descenderá gradualmente a lo largo de la mañana, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 32 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más elevada debido a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 19% en las horas más cálidas del día.

La nubosidad aumentará ligeramente en la tarde, con la aparición de nubes altas, pero no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde se presentará ideal para paseos y actividades recreativas, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La brisa del norte continuará, aunque con una intensidad menor, lo que hará que la noche sea agradable y fresca.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas durante el día y frescas por la noche. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa harán que sea un día perfecto para disfrutar al aire libre. Los residentes pueden aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para actividades en familia y encuentros sociales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.