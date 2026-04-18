El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 24 km/h, especialmente en las áreas más abiertas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 32 grados entre las 4 y las 6 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como usar protector solar y buscar sombra cuando sea necesario. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche.

El ocaso se producirá a las 21:02, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión con amigos o simplemente relajarse en casa. En resumen, La Rinconada disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados y temperaturas agradables, perfecto para aprovechar al máximo el fin de semana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.