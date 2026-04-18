El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento del sur también contribuirá a mantener el cielo despejado, ya que ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual digno de ser apreciado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.