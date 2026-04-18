El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 21%, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. La brisa será suave, con vientos predominantes del sur y sureste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas, especialmente hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:54, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del sur harán que la jornada sea placentera, tanto para quienes deseen pasear por la ciudad como para aquellos que opten por disfrutar de un picnic en el campo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.