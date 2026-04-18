El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 27% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en la tarde, lo que proporcionará un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento cambiará a suroeste hacia el final de la jornada, lo que podría traer consigo un ligero cambio en las condiciones atmosféricas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:58. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Pozoblanco en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán un toque de frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.