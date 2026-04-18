El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

A lo largo del día, la temperatura irá en descenso a medida que se acerque la noche, con valores que se situarán en torno a los 19°C al caer el sol. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 31% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Durante la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio del calor en los momentos más cálidos. La dirección del viento cambiará a sureste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan de manera gradual. La puesta de sol se producirá a las 20:59, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17°C, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.