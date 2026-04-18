El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.
El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento del sur también puede contribuir a una sensación de frescura en las horas más calurosas del día.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:01. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracteriza por un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que varían desde los 20 grados por la mañana hasta un máximo de 32 grados en la tarde, y sin posibilidad de lluvia, los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día primaveral. La brisa del sur proporcionará un toque de frescura, haciendo que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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