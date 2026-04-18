El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento del sur también puede contribuir a una sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:01. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracteriza por un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que varían desde los 20 grados por la mañana hasta un máximo de 32 grados en la tarde, y sin posibilidad de lluvia, los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día primaveral. La brisa del sur proporcionará un toque de frescura, haciendo que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.