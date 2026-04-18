El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo a un 25% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas pico. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 25 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h. Este viento, aunque fresco, podría ser un alivio ante las temperaturas cálidas, especialmente para aquellos que se encuentren realizando actividades físicas o disfrutando de un paseo por la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados al aire libre y para los agricultores que dependen de condiciones secas para sus labores.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:58. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 21 grados, lo que hará que la velada sea cálida y propicia para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.