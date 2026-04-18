El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 23% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 32% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, la dirección del viento podría cambiar ligeramente, pero se mantendrá en rangos similares, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:59, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.