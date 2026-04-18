El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 55%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de un día en el campo o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:56. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.