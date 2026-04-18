El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:48. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados y descenderán ligeramente hasta alcanzar los 14 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se situará en un 58% al inicio del día, aumentando gradualmente hasta un 64% en las horas centrales. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Moguer pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A lo largo de la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados a las 15:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en ciertos momentos. La sensación térmica será agradable, ideal para paseos y actividades recreativas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. En las horas más cálidas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 35 km/h a las 16:00. Esto proporcionará un alivio ante el calor, haciendo que la tarde sea más llevadera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados a las 18:00. La humedad aumentará, alcanzando un 73% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:05.

En resumen, el día en Moguer se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo que, aunque variará, permitirá disfrutar de momentos soleados. La combinación de viento y temperaturas moderadas hará que sea un día perfecto para actividades familiares y sociales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.