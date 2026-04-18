El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 19% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 11 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los habitantes de Martos disfruten de sus actividades cotidianas sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:54 horas. La noche se presentará fresca, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.