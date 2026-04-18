El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:42. A medida que avance la jornada, se mantendrá la tendencia de cielos despejados, aunque se espera que hacia la tarde se presenten algunas nubes altas, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas serán agradables, comenzando con 20 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados a las 07:00. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados a las 17:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado hará de este 18 de abril un día perfecto para disfrutar de la primavera en Marchena.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.