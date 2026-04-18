El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 31 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. A lo largo de la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 9 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento sople del sur a una velocidad de 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:02 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche y bajando a 21 grados a la medianoche. La humedad comenzará a aumentar ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. La combinación de temperaturas agradables y vientos moderados hará que sea un día perfecto para disfrutar de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.