El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen su ascenso, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 21% y el 29%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 12 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 5 de la tarde, con velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que descenderán a 21 grados hacia las 9 de la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.