El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 26 grados . La máxima se alcanzará en las horas centrales del día, alcanzando los 26 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 20% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de la jornada con comodidad. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más cálidas, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lucena.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:56. La noche será tranquila y fresca, ideal para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Lucena disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.