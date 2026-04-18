El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 30 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un leve aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 21% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá cómoda gracias a la brisa que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte, permitiendo que los habitantes de Lora del Río realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente desde el este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas pico. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final de la jornada.

El ocaso se producirá a las 21:00 horas, marcando el final de un día cálido y despejado. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.