El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se prevé que estas den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 20% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser más llevadera en las horas más frescas de la mañana y la tarde. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja puede hacer que el tiempo se sienta más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre, paseos o reuniones familiares. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un alivio para aquellos que han estado lidiando con condiciones húmedas en días anteriores.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:53. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en las horas nocturnas, lo que hará que la noche sea agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del exterior, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.