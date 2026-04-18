El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados , lo que sugiere un día cálido y soleado. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 43% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:50, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se registrará a las 21:06, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo en familia o con amigos, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la primavera en su esplendor.

En resumen, el día de hoy en Lepe se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día cálido y soleado, ideal para actividades al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.