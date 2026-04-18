El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a medida que avanza la mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 56%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h, proporcionará un alivio agradable, haciendo que la jornada sea más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 20 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual con un atardecer que promete ser espectacular, gracias a la escasa nubosidad. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para actividades sociales o simplemente para relajarse bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olvides protegerte del sol durante las horas más calurosas y aprovechar al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.