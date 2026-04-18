El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 28 grados . Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el día avanza, alcanzando un 20% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, por la noche, la temperatura descenderá, situándose en torno a los 21 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa que aliviará el calor. Este viento será más notable en las zonas abiertas y en las áreas cercanas a los olivares, donde su efecto será más perceptible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para realizar excursiones, paseos por el campo o simplemente disfrutar de un café en una terraza al sol.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Jaén es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.