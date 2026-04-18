El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 18 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:50. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día.
A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. La tarde será cálida y agradable, ideal para actividades al aire libre, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer en el horizonte.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% y disminuyendo hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 61% hacia las horas de la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este y sureste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Isla Cristina pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la costa andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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