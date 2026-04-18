El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 27 grados durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 26% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se recomienda precaución para aquellos que son sensibles a los cambios de temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede influir en la percepción de la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en la región. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.