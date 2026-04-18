El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 18 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable amanecer a las 07:44. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 21°C hacia el final del día.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 42% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento podría ser más fuerte en áreas abiertas.
No se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura en las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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