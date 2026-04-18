El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 29 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 21% y el 29%, lo que generará una sensación de calor moderada. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

En cuanto a la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:58 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

Es importante destacar que, aunque el día será mayormente soleado, se recomienda a los ciudadanos protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Usar protector solar, gafas de sol y ropa ligera será fundamental para disfrutar del día sin riesgos.

En resumen, Écija disfrutará de un día primaveral ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.