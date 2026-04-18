El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a partir de las 07:45, momento en el que se producirá el orto solar. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados a las 10:00, y se mantendrá en torno a los 23 grados a mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente sofocante. A medida que la tarde avance, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 32 grados entre las 17:00 y las 18:00. Sin embargo, a partir de las 19:00, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 31 grados.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas de mayor calor. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. Las condiciones de viento serán más intensas en la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes de Coria del Río disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:02. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final de la jornada. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.