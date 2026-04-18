El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 54%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta más fresco en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias inesperadas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje cordobés.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:57 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.