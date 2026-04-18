El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un ambiente claro y luminoso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , proporcionando un tiempo agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 19% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a un ambiente seco y confortable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas hagan su aparición. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde-noche, alcanzando los 22 grados al caer el sol. El ocaso está previsto para las 21:02, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol.

En cuanto al viento, se espera que sople con mayor intensidad en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, especialmente en las zonas más abiertas. Esto podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre, ya que ayudará a refrescar el ambiente.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el aire libre antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas noches.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.