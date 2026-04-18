El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad de 5 a 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para el mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 14 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 29 km/h, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol está prevista para las 21:06, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En la tarde, la humedad relativa descenderá a un 39%, lo que, junto con las temperaturas más cálidas, generará un ambiente cómodo. Sin embargo, hacia el final de la tarde y entrada la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00 horas. El viento se mantendrá en dirección suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h.

En resumen, el día en Cartaya se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.