El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Carmona disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados a media mañana y llegando a un máximo de 29 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 41%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas pico.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos provenientes del este, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan cambios bruscos en el tiempo que puedan alterar la tranquilidad del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:00 horas, marcando el final de un día soleado y agradable. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin preocupaciones por la lluvia o el frío.

En resumen, Carmona vivirá un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.