El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y descendiendo hasta un 38% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las primeras horas. A medida que el sol se eleve en el cielo, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento cambiará hacia el sur en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta un poco más fresco al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Camas pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:02. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en la terraza.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.