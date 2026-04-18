El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será agobiante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas no se verán afectados por el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que caerán hasta los 18 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.