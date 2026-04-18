El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

Hoy, 18 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados y descenderá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría intensificarse, proporcionando un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en momentos puntuales, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser ideal para quienes buscan disfrutar de un día en el campo o en la playa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural sin obstáculos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 30 grados hacia las 18:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:01, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser espectaculares.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y disfruta de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.