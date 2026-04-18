El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort general durante el día. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:02. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando unos 22 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.