El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de abril de 2026, Bailén se prepara para un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 16 grados en las primeras horas de la tarde.
A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 48% y bajará hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Bailén pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:54 horas.
En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el parque.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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