El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 23% durante la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más altas y ayudará a mantener el ambiente fresco y ventilado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la arquitectura histórica de Baeza sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:52, momento en el que el cielo podría adornarse con tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Aprovecha este día soleado para explorar la ciudad, pasear por sus calles empedradas y disfrutar de la rica gastronomía local en las terrazas al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.