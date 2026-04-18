El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 18% y el 40%, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, especialmente en las horas cercanas a las 17:00, donde se podrían registrar rachas de hasta 38 km/h. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Baena pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 22:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:55. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.