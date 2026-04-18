El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 28% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor resulte agobiante. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, especialmente en la zona costera, donde el viento podría alcanzar hasta 34 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio del calor, pero también es importante tener precaución, especialmente en actividades náuticas o al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la playa, realizar excursiones o participar en eventos al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:07, marcando el final de un día que promete ser muy agradable en Ayamonte.
En resumen, el tiempo de hoy en Ayamonte se caracteriza por un ambiente soleado, temperaturas cálidas y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo la belleza de esta localidad costera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.
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