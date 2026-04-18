El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán bajando hasta alcanzar los 14 grados a las 06:00 y 13 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la jornada, se anticipa un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas. La máxima del día se registrará en torno a los 31 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será variable, comenzando en un 35% a las 00:00 y descendiendo hasta un 18% a las 15:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este y el sureste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. La puesta de sol se producirá a las 20:59, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el ambiente sea más llevadero. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.