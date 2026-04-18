El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y bajando a un 22% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica será confortable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. A lo largo de la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 18:00 horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que el día avance, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados . Esta será la hora más cálida del día, por lo que se recomienda tomar precauciones si se va a estar expuesto al sol durante este periodo. Hacia la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 21 grados hacia las 23:00 horas.

El ocaso se producirá a las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer claro y luminoso. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el tiempo libre. Con un tiempo estable y sin lluvias a la vista, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día perfecto en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.