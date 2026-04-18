El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 31 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 31 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% y disminuyendo a un 21% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Este descenso en la humedad será notable, especialmente en las horas centrales del día, lo que puede hacer que la temperatura se sienta más alta de lo que realmente es.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que la mayor parte del día esté dominado por un cielo despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y al final de la tarde. Sin embargo, no se anticipa la posibilidad de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Almonte pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas centrales, lo que puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:47 y el ocaso será a las 21:03, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Este clima primaveral es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos. En resumen, Almonte disfrutará de un día cálido y soleado, perfecto para aprovechar al máximo el fin de semana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.