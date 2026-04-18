El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la tarde, pero se mantendrá en un rango agradable durante todo el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 25% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 2 de la tarde. Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 17 grados hacia las 11 de la noche.

El ocaso se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. Los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de una hermosa tarde y noche, propicias para reuniones familiares o paseos nocturnos. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.