El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a las 02:00 y manteniéndose en torno a los 18 grados hasta las 03:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 24 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 14:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% a las 00:00 y disminuyendo a un 19% hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. A lo largo del día, se prevé que la humedad se mantenga en niveles cómodos, lo que hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, predominando de dirección noreste en las primeras horas del día y cambiando a este y sureste en la tarde. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de La Algaba pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 15:00 y manteniéndose en torno a los 28 grados hacia las 21:00. El ocaso se producirá a las 21:02, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que hará que la experiencia sea más placentera. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.