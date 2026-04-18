El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 30%, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada, ideal para actividades al aire libre. La brisa del sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h, aportará un toque fresco que hará más placentera la experiencia.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, y se recomienda el uso de protección solar, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que ofrecerá una vista clara de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada. La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que sea un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en el exterior.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.