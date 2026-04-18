El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas más cálidas, alrededor de las 16:00. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 21% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente para quienes realicen actividades en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o visitas a lugares históricos de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:01. La noche será tranquila y fresca, perfecta para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.