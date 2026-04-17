El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 17 de abril de 2026, con un cielo que presentará principalmente nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura será notable, ya que se prevé que el termómetro marque 29 grados en su pico, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a un 27% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. A pesar de la calidez, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

Los amaneceres en El Viso del Alcor serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:45, mientras que el ocaso se producirá a las 21:00, brindando largas horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para paseos, picnics o cualquier actividad que invite a disfrutar del entorno natural.

En resumen, el tiempo de hoy en El Viso del Alcor promete ser ideal para disfrutar de la primavera, con un ambiente cálido y soleado que invita a salir y aprovechar el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.