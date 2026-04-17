El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 12 grados a las 8 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 30 grados .

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles de 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 8 de la mañana, el viento podría alcanzar rachas de hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa que el viento se intensifique, con rachas que podrían llegar a los 30 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Utrera pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un día en el campo o en la ciudad.

El orto se producirá a las 7:45, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:00, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de sol. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será cálido, mayormente despejado y con vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.