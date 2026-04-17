El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día, antes de estabilizarse en torno a los 14 grados durante la madrugada.
A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. Durante la tarde, se prevé un ligero ascenso, con máximas que podrían llegar a los 26 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 55% al inicio del día y descenderá a un 31% hacia la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará ligeramente hacia el norte, manteniendo su intensidad.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y el ambiente se mantendrá estable, ideal para paseos y actividades en la ciudad.
El ocaso se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente propicio para disfrutar de la belleza de Úbeda. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes, así como para explorar los encantos históricos de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.
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