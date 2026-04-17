El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día, antes de estabilizarse en torno a los 14 grados durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. Durante la tarde, se prevé un ligero ascenso, con máximas que podrían llegar a los 26 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 55% al inicio del día y descenderá a un 31% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará ligeramente hacia el norte, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, y el ambiente se mantendrá estable, ideal para paseos y actividades en la ciudad.

El ocaso se producirá a las 20:51, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente propicio para disfrutar de la belleza de Úbeda. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que la jornada sea ideal para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes, así como para explorar los encantos históricos de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.