El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de abril

El día de hoy, 17 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados. Las temperaturas comenzarán frescas por la mañana, con valores de 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados a media tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en los momentos más cálidos del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que hoy sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

Con el ocaso programado para las 21:01 horas, la noche se presentará con temperaturas agradables, alrededor de 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila bajo un cielo despejado. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-16T20:57:12.